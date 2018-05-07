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موعد مباراة البرازيل ضد بلجيكا في كأس العالم

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:28 ص
موعد مباراة البرازيل ضد بلجيكا في كأس العالم
بلجيكا والبرازيل
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منى العوضي
 

يخوض منتخب بلجيكا مواجهة قوية أمام البرازيل، يوم الجمعة المقبل، وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

 

تقام مباراة البرازيل وبلجيكا على ملعب "كازان أرينا"، وذلك يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

تأهل منتخب البرازيل لدور الثمانية بعد أن تخطى عقبة المكسيك في مباراة دور الستة عشر من البطولة بهدفين دون رد أحرزهما نيمار وروبرتو فيرمينو.

 

نجح منتخب بلجيكا في الصعود لدور ربع نهائي البطولة بعد مباراة درامية جمعته مع اليابان في دور الستة عشر حيثُ عاد في النتيجة بعد أن كان متأخرًا بثنائية وانتهت المباراة بنتيجة 3-2.

 

من المقرر أن تتم إذاعة مباراة البرازيل وبلجيكا في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم عبر البث الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2" المشفرة.

 

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

 

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