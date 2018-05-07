كمال عثمان: استغلال الأطفال في عروض الأزياء "محرم ومجرم"



وأضاف "عثمان"، في لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية، أن فترة الطفولة هي فترة بناء، حيث يتم بناء الطفل نفسيا وجسديا، وللأسف الأباء يعتبرون الأطفال ملك لهم، وهذا خطأ لأنهم ملك لهم وللمجتمع.



وتابع رئيس الوفد المصري للجنة مكافحة عمالة الأطفال، أن قوانين حقوق الإنسان كلها ضد عمل الأطفال الاحترافي في هذا السن، وهى على المستوى الدولي محرمة، وفي مصر مجرمة.

قال كمال عثمان، رئيس الوفد المصري للجنة مكافحة عمالة الأطفال في جينيف، إن حجم عمالة الأطفال في عروض الأزياء، والموضة يتجاوز التريليون دولار، وكانت اللجنة تناقش عمل الشركات الكبيرة في هذا الأمر، وهو يعتبر اعتداء على الطفولة.