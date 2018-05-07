مشادة على الهواء بسبب شطب 26 ألف من جداول نقابة المحامين



وقال "المكاوي"، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك حكم من القضاء الإدري يقضي بإلغاء هذا القرار، وأنه تم إحالته للتحقيق بالإجماع لأنه خالف قرار مجلس إدارة المحامين.



من جانبه، رد "حنا"، قائلا إن المجلس نفذ الحكم، وألغى القرار الأول، ثم أصدر قرارا أخر، مشددًا على أن "المكاوي" يتحدث في أمور شخصية لا يجوز الحديث فيها على الهواء.



وقال "المكاوي"، إن هناك فارق بين القيد في كشوف النقابة، وبين التجديد، فقاطعه "حنا"، فرد عليه قائلا: "انت جاي تشاغبني؟"، ليرد عليه الأخير: "الكلام ده عيب تقوله.. أنت ضد النقابة والمحامين.. واللفظ ده متقولوش".

وقعت مشادة كلامية على الهواء مباشرة، بين محب المكاوي، نقيب محامي شمال الدقهلية، وماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين العامة، بسبب قرار شطب 26 ألف من جداول المحامين.