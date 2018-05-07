تزوجت مدنيًا وتسببت في إيقاف مذيع.. معلومات لا تعرفوها عن جيهان قمري في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة اللبنانية جيهان قمري، اليوم الخميس، بعيد ميلادها التاسع والأربعين.





وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.





١-ولدت جيهان قمري في الخامس من يوليو ١٩٦٩.





٢-والدها لبناني، بينما والدتها مصرية.





٣-قدمت برنامجًا في بداياتها على إحدى الفضائيات اللبنانية.





٤-التحقت بفرقة فنون شعبية لبنانية اسمها "أسرار".





٥-انطلقت مسيرتها الفنية من القاهرة، من خلال مشاركتها في فيلم "الأيام الأخيرة" إخراج طارق النهري.





٦-شاركت في العديد من الأفلام الناجحة، أشهرها: "عمارة يعقوبيان" أمام الزعيم عادل إمام.





٧- تزوجت مدنيًا في قبرص في نهاية عام ٢٠١٥ من طبيب الأسنان اللبناني باسم السواح، ثم طلقت منه بعد أقل من عام على زواجهما.





٨-حصلت على الجنسية المصرية عام 2006.





٩-تسببت حلقتها في برنامج "الوسط الفني" على فضائية "الحدث اليوم" في إيقاف المذيع أحمد عبدالعزيز وتحويله للتحقيق نتيجة لتصريحاتهما النارية وإحضاره قميص نوم كانت قد ارتدته في فيلم "عمارة يعقوبيان".





١٠-كانت آخر أعمالها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" والذي عرض في رمضان الماضي.