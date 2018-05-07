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تعرف على موعد طرح ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:08 ص
تعرف على موعد طرح ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد (فيديو)
شيرين عبدالوهاب
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صلاح حسن
 
قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها تحلم بتمثيل أدوارًا درامية تهتم بمشاكل الفلاحين وفئات بعينها من المجتمع، موضحًة أنها لا تميل للظهور في دور المطربة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي": "سعيدة بالعمل مع فنانة كبيرة بحجم سوسن بدر، في مسلسل "طريقي"، مضيفة أنها تعشق أدوارها وتمثيلها وأداءها".

وأشارت إلى أن هناك ألبوما سيظهر للنور في الشهر المقبل عقب انتهاء بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

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