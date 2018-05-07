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تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:12 ص
تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس
طقس - ارشيفية
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
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