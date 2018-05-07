مختار الرصاع: مهرجان قرطاج الدولي سيظل أعرق تظاهرة فنية متوسطية

قال مدير الدورة الرابعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع، إن هذا المهرجان سيظلّ أعرق تظاهرة متوسطية، مضيفا أن الهيئة المديرة اجتهدت من خلال البرمجة أن تكون الدورة الحالية من أفضل الدورات.





وأكد مختار الرصاع، في ندوة صحفية عُقدت الأربعاء بمدينة الثقافة، على مساهمة المستشهرين في دعم المهرجان لتوفير برمجة فنية متنوعة تلبي مختلف الأذواق الفنية. وتحدّث أيضا عن أهمية تنويع الفقرات الفنية للمهرجان وعدم الاكتفاء بالأعمال ذات الطابع الثقافي فحسب، معتبرا أن العروض التجارية تعود على المهرجان بمداخيل مالية هامة.





وقدّم مدير المهرجان ملامح دورة هذه الصائفة، واصفا حضور أمينة فاخت في المهرجان بـ "عودة الروح" لهذه التظاهرة العريقة. كما تحدّث عن إنتاج عرضيْ الافتتاح (من قرطاج إلى اشبيلية لمحمد الأسود) والاختتام (24 عطرا لمحمد علي كمون)، وإعداد برنامج فني موازٍ للعروض الرسمية، سيحتضنه فضاء مدار قرطاج، ويتضمّن عروضا مسرحية وكوريغرافية من تونس ومن الخارج، وذلك تكريما للفنانة المسرحية الراحلة رجاء بن عمار.





ودافع مختار الرصاع بقوة عن اختيارات الهيئة المديرة لبرنامج الدورة الحالية، مشدّدا على أنها استندت إلى معايير موضوعية تلبي مختلف الأذواق الفنية وتراعي الإمكانيات المالية المرصودة للمهرجان.





وأعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية شاكر الشيخي عن الميزانية المرصودة للدورة الرابعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، وقدّرها بحوالي 5 مليون دينار منها 2 مليون دينار مرصودة من قبل المؤسسة و1.2 مليون دينار من مداخيل المستشهرين. وتوقّع شاكر الشيخي أن تساهم عائدات التذاكر بما قدره 1.5 مليون دينار و1.7 مليون دينار.





وتنطلق عملية بيع تذاكر حفلات المهرجان على الأنترنات بداية من الساعة السادسة من مساء الأربعاء على الموقع www.e-festivals.tn

وسيتم غدا الخميس فتح 4 نقاط لبيع التذاكر بكل من مدينة الثقافة والمسرح البلدي بالعاصمة إلى جانب فتح نافذتيْن للغرض بالمسرح الأثري بقرطاج.