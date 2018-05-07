على خطى "مبابي".. 13 لاعبا تألقوا في سن صغير وأبهروا الجميع

في أول موسم له في كأس العالم، استطاع النجم الشاب كليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي، الانضمام لمجموعة من أساطير كرة القدم الذين استطاعوا التألق في سن مبكرة.

وأصبح لاعب باريس سان جيرمان صاحب ال 19 أول لاعب شاب بعد بيليه يحرز هدفين في نفس المباراة في كأس العالم، وقام موقع جول بذكر بعض من أفضل اللاعبين الذين بدأوا من سن صغيرة.

1-جيجي بوفون:

أبهر بوفون العالم الكروي في بداياته مع فريق بارما في 1995، حيث قام بالتصدي لهجمات إيه سي ميلان في مباراة جمعت الفريقين، ولم يكن قد تخطى السابعة عشر من عمره.

وبعد مرور عقدين يستمر بوفون في العطاء حيث كان قد أعلن أنه يفكر في تأجيل اعتزاله لعام آخر وكان قد قال سابقًا: "عندما وقفت أدافع عن مرماي كنت أبلغ الثانية عشر وسأستمر في الوقوف أمام المرمى طالما رجلي وعقلي وقلبي يسمحون."

2-يوهان كرويف:

كرويف هو أكثر شخص مؤثر على اللعبة في تاريخ كرة القدم كلاعب وكمدرب أيضًا، فكان يستطيع فهم اللعبة كما لم يفهمها أحد وفي سن صغيرة أيضًا. لقد كان يبلغ السابعة عشر فقط عندما وصل لنادي إياكس إلا أنه كما قال فيك بكينجهام مدرب النادي وقتها: "لقد علمنا كيف نلعب وكان ناضج للغاية، لقد كان مجرد ولد نحيف ولكنه كان يمتلك قدرة جسدية هائلة وكان يستطيع فعل كل شيء.

لقد كان يوهان هو هبة الله لكرة القدم، لقد كان فتى لطيف حقًا."

3-باولو مالديني:

قال فرانكو باريزي: "عندما بدأ مالديني مشواره كان يافعًا للغاية لذلك أردت أن أنصحه ولكنني اكتشفت أنه لم يحتاج الكثير من التوجيه فلقد كان بالفعل لاعب رائع".

شارك مالديني لأول مرة مع إيه سي ميلان عام 1985 عندما كان يبلغ السادسة عشر فقط، وبحلول يورو 88 كان مالديني لاعبًا أساسيًا في تشكيلة منتخب إيطاليا وباعتزاله كان مالديني يملك 5 ألقاب كأس أوروبا مع إيطاليا ومكان أساسي في أية تشكيلة لأفضل اللاعبين على الإطلاق.

4-كيليان مبابي:

اعترف فلوران توفان لاعب المنتخب الفرنسي بأنه هو وباقي لاعبي المنتخب تفاجئوا من أداء مبابي في مباراة المنتخب أمام الأرجنتين، حيث قال: "لقد وصلت للحظة تساءلت فيها إذا ما كان مبابي يقود دراجة في الملعب."

وبالفعل لقد كان مبابي بهذه السرعة وهذه الجودة فقد سجل هدفين واستطاع الحصول على ضربة جزاء لمنتخب الديوك وقادهم لدور ال 8. وبعد أن أصبح أول لاعب شاب يسجل مرتين في مباراة واحدة في كأس العالم بعد بيليه بدأ البعض بمقارنته بمارادونا، حيث قال "فالدانو" عنه إنه سيعطى مفهومًا جديد للعبة في العقد القادم.

أما مبابي فقد حافظ على تواضعه قائلًا: "هذه المقارنات تسعدني ولكن لننظر للأمور من المنظور الصحيح، بيليه في مكانة أخرى تمامًا".

5-دييجو مارادونا:

لم ينضم مارادونا لنادي بوكا جونيورز إلا في سن ال 21 إلا أنه استطاع قبل هذه السن كسب لقب أفضل موهبة على الإطلاق، حيث شارك لأول مرة مع فريق الأرجنتين للصغار وهو يبلغ الخامسة عشر فقط كما أشعل بطولة كأس العالم للشباب في 1979. وقال عنه المدرب وقتها: "لقد كان مجرد طفل صغير ولكنه استطاع تقديم إنطباع مذهل في التدريبات حيث كان يلعب كما لو كان أكبر من عمره بكثير. لقد كان مختلفًا كما لو كان من كوكب آخر".

وكان هذا صحيحًا بالفعل، حيث نجح مارادونا في قيادة الأرجنتين لفوز ساحق في كأس العالم 1986 كما أنه قاد نابولي للتتويج كبطل الدوري الإيطالي.

6-ليونيل ميسي:

في عمر السابعة عشر أحرز ميسي أول أهدافه مع برشلونة ولكن لم يكن أحد ليتوقع أن تكون تلك البداية للعديد من الأهداف والجوائز، ولكن سرعان ما أثبت ميسي أنه أكثر اللاعبين موهبة في التاريخ وبعمر ال21 فاز ميسي بأولى كراته الذهبية ليفوز بعدها ب 4 كرات أخريات ليصبح بشهادة الجميع أفضل لاعب في التاريخ وهداف برشلونة التاريخي.

وكان ماسكيرانو قال من قبل عن ميسي: "الكرة تتحكم فينا جميعًا، إلا ميسي فهو من يحكم اللعبة".

7-مايكل أوين:

كمعظم الناس لم يكن ريدله الفائز بدوري الأبطال يعلم من هو مايكل أوين عندما انضم لليفربول 1997 ولكنه صعق من أداء أوين في الملعب قائلًا: "أنه أمر مدهش عندما تشاهده يلعب ثم تكتشف أنه يبلغ السابعة عشر فقط.. إنه لاعب مذهل وبغضون عامين سيكون لاعب عظيم."

وبالفعل فقد أصبح أوين هداف ليفربول في موسم 1997-98 وكان يبلغ الثامنة عشر، ليتألق بعدها مع منتخب إنجلترا ويحرز تسديدته المشهورة أمام الأرجنتين في كأس العالم في فرنسا. أوين فاز بالكرة الذهبية عام 2001 وبالرغم من أن آخر أعوامه في كرة القدم كانت مليئة بالإصابات إلا أنه كان قد ترك بصمته بالفعل.

8-بيليه:

اللاعب الذي حصل على لقب الأفضل على الإطلاق لم يكن معروفًا في بداية كأس العالم 1958 إلا أنه أصبح نجم بنهاية البطولة. لقد كان بيليه يبلغ السابعة عشر وقتها وبدأ البطولة جالسًا على دكة البدلاء ثم استطاع المشاركة وإحراز هدف الفوز أمام ويلز في دور ربع النهائي وبعدها هاتريك في مرمى فرنسا في نصف النهائي ثم واحد من أشهر الأهداف أمام السويد في النهائي.

الملك استطاع الفوز ببطولتين أخرتين وإحراز أكثر من 1000 هدف قبل أن يقترب مشواره مع سيليساو وسانتوز ونيويورك كوزموز من الإنتهاء. لكن تاريخ بيليه سيستمر للأبد.

9-راؤول:

"انظر هناك، هذا قائدنا راؤول تذكروا هذا الاسم جيدًا، فسيصبح ظاهرة"، هذا ما قاله رئيس نادي أتلتيكو مدريد وقتها مشيرًا لفتى نحيف في الرابعة عشر من عمره وهذا ما حدث ولكن ليس في أتلتيكو مدريد حيث قام النادي بإغلاق كل أندية الشباب ماعدا أثنين، ليجد راؤول نفسه بلا نادٍ.

إلا أن ريال مدريد استطاع اقتناص موهبة راؤول في سن الخامسة عشر وببلوغه سن السابعة عشر كان قد انضم لفريق الشباب وأصبح نجم السنتياجو برنابيو في سن العشرين.

10-كريستيانو رونالدو:

بعد أن وقع معه مانشستر يونايتد استطاع كريستيانو رونالدو صاحب ال 18 عام وقتها إبهار جماهير الأولد ترافورد بتحركاته ومراوغاته.

وقال عنه جورج بيست: "على مدار الأعوام كان هنالك العديد من اللاعبين الصاعدين يلقبون ب "جورج بيست الجديد" إلا أن تلك هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالإطراء"، منذ ذلك الحين استمر رونالدو في التطور ليصبح أقوى ماكينة أهداف ويفوز ب 4 ألقاب دوري أبطال واحدة مع مانشستر يونايتد و 3 مع ريال مدريد بالإضافة ل 5 كرات ذهبية.

11-واين روني:

سجل روني العديد من الأهداف لفريقه إيفرتون في البريميرليج ولكن نجوميته بدأت في اللحظة التي سجل فيها هدف الفوز الرائع في أخر دقيقة أمام آرسنال المهيمن على الدوري وقتها، وذلك قبل أن يبلغ السابعة عشر بأيام.

روني أذهل أوروبا في يورو 2002 وسجل 4 مرات في البطولة قبل أن يتعرض للإصابة وقال عنه إيريكسن: "أنا لا أذكر أن أحدًا استطاع تحقيق هذا النجاح في بطولة منذ بيليه في كأس العالم 58." للأسف فإن روني لن يستطيع تحقيق مثل هذا النجاح في بطولات قادمة إلا أنه يظل الهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد.

12-رونالدو:

كان رونالدو يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها في بلده البرازيل لدرجه أنه استدعى للمنتخب في كأس العالم 1994 بالرغم من أنه لم يلعب سوى 14 مباراة في أولى مواسمه.

وبالرغم من أنه لم يستطع التسجيل في البطولة المقامة في الولايات المتحدة، إلا أنه أصبح هداف البطولة في 2002. ميروسلاف كلوزة استطاع تحطيم رقم رونالدو فيما بعد إلا أن البرازيلي يعد لدى العديد أفضل رقم 9 في التاريخ، أبرزهم إبراهيموفيتش الذي قال عنه: "بالنسبة لي لقد كان رونالدو هو الأعظم ولا يوجد أحد مثله".

13-فرانشيسكو توتي:

توتي شارك في أولى مبارياته مع روما وهو يبلغ السادسة عشر فقط ومنذ ذلك الحين استمر في تحقيق الأرقام القياسية واحدة تلو الأخرى. توتي أصبح أصغر قائد في الدوري الإيطالي في سن ال 22 وأنهى مشواره في عمر ال 40 بلقب ثاني هدافي الدوري الإيطالي. واعتبره ميسي ظاهرة.