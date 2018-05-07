رشاد عبده: مصر لديها ثاني أكبر عائد استثماري على مستوى العالم



وأشار "عبده" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر أصبح لديها كهرباء وطاقة، وتستطيع جذب المستثمرين، لأن "وزير الكهرباء شاطر وشغال".



ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه كان يأمل أن يتحول برنامج الحكومة إلى خطة عمل تقوم كل وزارة بوضع جزء من الخطة لتنفيذه، ويكون برنامج الإصلاح محدد الأهداف.

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها ثاني أكبر عائد استثماري على مستوى العالم، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جولاته الخارجية كان يروج للاستثمار، لأنه يوجد لديه شيء جديد يستطيع ترويجه.