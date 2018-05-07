ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الكاف: تشبث اتحاد الفلاحين بتمكين الفلاحين من كامل حقوقهم بعد قرار الترفيع في أسعار البذور الممتازة

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:08 ص
الكاف: تشبث اتحاد الفلاحين بتمكين الفلاحين من كامل حقوقهم بعد قرار الترفيع في أسعار البذور الممتازة
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 
 
شدّد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف في بيان اصدره بعد الاعلان عن الترفيع في اسعار البذور الممتازة للموسم الثاني على التوالي على "تشبثه بكل الخيارات النضالية المتاحة من اجل تمكين الفلاحين من حقوقهم الكاملة وذلك بعد تدهور وضعيات العديد من المنظومات الفلاحية"، على حد نص البيان. 

كما ندّد ب"اللامبالاة المتواصلة والتهميش الممنهج للقطاع الفلاحي من طرف الحكومة"، وكذلك عدم جديتها في "التعامل مع اهم القضايا المحورية التي يعاني منها"، معبرا عن استهجانه لما وصفه ب"القرار اللامدروس "واللامسؤول" من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الترفيع في اسعار بذور الحبوب الخاص بموسم 2018-2019 ، الى جانب الزيادات المشطة في المحروقات ومشتقاتها والمدخلات الفلاحية الاخرى.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 5:40:01 AM