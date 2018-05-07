الكاف: تشبث اتحاد الفلاحين بتمكين الفلاحين من كامل حقوقهم بعد قرار الترفيع في أسعار البذور الممتازة

شدّد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف في بيان اصدره بعد الاعلان عن الترفيع في اسعار البذور الممتازة للموسم الثاني على التوالي على "تشبثه بكل الخيارات النضالية المتاحة من اجل تمكين الفلاحين من حقوقهم الكاملة وذلك بعد تدهور وضعيات العديد من المنظومات الفلاحية"، على حد نص البيان.





كما ندّد ب"اللامبالاة المتواصلة والتهميش الممنهج للقطاع الفلاحي من طرف الحكومة"، وكذلك عدم جديتها في "التعامل مع اهم القضايا المحورية التي يعاني منها"، معبرا عن استهجانه لما وصفه ب"القرار اللامدروس "واللامسؤول" من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الترفيع في اسعار بذور الحبوب الخاص بموسم 2018-2019 ، الى جانب الزيادات المشطة في المحروقات ومشتقاتها والمدخلات الفلاحية الاخرى.



