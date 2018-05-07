سوسة: فوز رئيس قائمة حزب حركة نداء تونس برئاسة بلدية سوسة

تم أمس الأربعاء، خلال جلسة تنصيب المجلس البلدي المنتخب لبلدية سوسة، انتخاب رئيس قائمة حزب حركة نداء تونس توفيق العريبي رئيسا جديدا لبلدية سوسة.





وفاز توفيق العريبي من الدورة الأولى بأغلبية الأصوات، حيث تم انتخابه ب22 صوتا مقابل 15 صوتا لمنافسه الأول مرشح القائمة المستقلة "سوسة للجميع" محمد اقبال خالد، وكذلك مقابل 3 أصوات حصلت عليها منافسته الثانية سارة حذامي زين العابدين رئيسة قائمة الحزب الدستوري الحر، بينما تحصلت منافسته الثالثة مرشحة حزب بني وطني شيراز الشاذلي على صوتين، وذلك من جملة 42 صوتا وهو عدد أعضاء المجلس البلدي بسوسة.





وانطلقت عملية تنصيب المجلس البلدي المنتخب الملتئمة، اليوم الاربعاء، بمقر البلدية بأداء الأعضاء الذين تم انتخاتبهم في 06 ماي المنقضي، القسم القانوني امام رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة 1 الهادي بن عبد الله، وذلك بحضور والي سوسة عادل الشليوي.





وتولى أعضاء المجلس البلدي المنتخب إثر ذلك انتخاب مساعدي رئيس البلدية الأربعة، حيث تم انتخاب مرشحة حزب حركة النهضة انتصار نوير كمساعد أول لرئيس البلدية، وفيصل مديمغ مرشح حزب حركة نداء تونس كمساعد ثانى، وتم انتخاب ايمان الورداني مرشحة حزب حركة نداء تونس مساعد ثالث للرئيس، وتولت اسماء بوصفارة من نفس قائمة حركة نداء تونس خطة مساعد رابع لرئيس البلدية.





وأعلن رئيس بلدية سوسة المنتخب توفيق العريبي اثر ذلك عن ارجاء توزيع المسؤولين على اللجان واعضائها الى موعد لاحق.





يذكر ان الانتخابات البلدية افرزت مجلسا بلديا لبلدية سوسة متركبا من 42 عضوا وذلك بعد حصول قائمة حزب حركة نداء تونس على 10 مقاعد وهو نفس عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة حزب حركة النهضة،

وتحصلت قائمة الحزب الدستوري الحر على 5 مقاعد تليها قائمة "سوسة للجميع" التي تحصلت على 4 مقاعد ثم قائمة التيار الديمقراطي الذي فاز ب3 مقاعد شانها شان قائمة الجبهة الشعبية.





وكان نصيب حزب بني وطني والقائمة المستقلة "سوسة قول وفعل" والقائمة المستقلة "كلنا لسوسة" مقعدين لكل قائمة وفازت قائمة "احرار سوسة" بمقعد وحيد.





يذكر انه بتنصيب المجلس البلدي بسوسة تكون كامل المجالس البلدية بولاية سوسة قد تم تنصيبها وانطلقت في مباشرة اعمالها.



