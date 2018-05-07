اليوم.. راندا البحيري ضيفة "لسه فاكر" على نجوم اف ام

تحل اليوم الخميس الفنانة راندا البحيرى ضيفة على برنامج "لسة فاكر" الذى تقدمه المذيعة يارا الجندى فى محطة نجوم اف ام من الساعة 8 إلى 10 مساء.





راندا تتحدث من خلال البرنامج عن نجاح مسلسل "رسايل" الذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وحقق نسب مشاهدة عالية، وشاركت فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين، وتتحدث أيضا عن كواليس أخرى فى مشوارها الفنى.





يذكر أن برنامج "لسه فاكر" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم اف ام"، الساعة 8 مساء، وتقدمه يارا الجندى، واستضافت فى الحلقات السابقة عددا من الفنانين، من بينهم عزت أبو عوف وعلى الحجار وصفاء أبو السعود وليلى عز العرب ولقاء سويدان والمخرج محمد فاضل وياسر سامى وغيرهم.