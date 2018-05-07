مهرجان قرطاج الدولي: عروض مسرحية موازية بفضاء مدار قرطاج تكريما لروح الفنانة الراحلة رجاء بن عمار

برمجت الهيئة المديرة للدورة الرابعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، 13 عرضا مسرحيا وكوريغرافيا، سيحتضنها فضاء مدار قرطاج من 17 جويلية الحالي إلى 11 أوت القادم، وذلك تكريما للفنانة المسرحية الراحلة رجاء بن عمار.





وتستهلّ برمجة المهرجان بمدار قرطاج بعرضيْن راقصين لباليه أوبرا تونس: يحمل الأول عنوان "بنات وصلة" لهالة فطومي، أما العرض الثاني فهو بعنوان "الفصول الأربعة" لـ "ايميليو كالكانيو". ثم يليها العرض الكوريغرافي "زواز" لسيرين الدوس، وذلك يوم 19 جويلية، فـ "صولو وحيد" لعماد جمعة يوم 26 جويلية، بالإضافة إلى عرض سيرك راقص بعنوان "سانتا ماديرا" من فرنسا يوم 31 جويلية وكذلك العرض السويسري "تابيلا" لفرقة لينجا" يوم 4 أوت.





أمّا العروض المسرحية المدرجة ضمن هذه البرمجة فهي: "الرهوط" لعماد المي (21 جويلية)، و"الأرامل" لوفاء الطبوبي (24 جويلية) و"الشقف" لسيرين قنون (28 جويلية) و"فريدوم هاوس" للشاذلي العرفاوي (2 أوت).





ويقترح مهرجان قرطاج الدولي على المولعين بالفن الرابع المسرحية العرائسية "في العاصفة" لحسن المؤذن وهي من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس، وسيت تقديم هذا العمل يوم 7 أوت، ثم يليها يوم 9 أوت عرض مسرحية "رايونو سيتي" لعلي اليحياوي وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين.





وتختتم الدورة الرابعة والخمسون برمجتها بفضاء مدار قرطاج يوم 11 أوت بالعرض الأول لمسرحية "مونوبول" وهي من إخراج غوث زرقي وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالقصرين، وبمساهمة من مهرجان قرطاج الدولي.







