التفاصيل الكاملة لتجديد تعاقد ياسر جلال مع صناع مسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم"

حقق النجم ياسر جلال نجاحا كبيرا على مدار عامين متتاليين، من خلال مسلسلى "ظل الرئيس" "ورحيم"، حيث أصبح جلال واحدا من نجوم الصفوف الأولى خلال فترة وجيزة، علمًا بأن الجميع كان متخوفا من جلال فى إسناد البطولة المطلقة له فى الدراما التليفزيونية، ولكن صناع المسلسلين كان لهم رأى آخر فى جلال، ويحسب لهم المغامرة التى جنت ثمارها بصناعة نجم من طراز فريد.





وبعد نجاح جلال فى رمضان المنصرم، بدأت شركة الإنتاج فى التحرك صوب ياسر جلال، ومحاولة التعاقد معه لتقديم مسلسل درامى فى رمضان 2019، وبالفعل قدمت إحدى شركات الإنتاج الدرامى عرضا مميزا لجلال، إلا أنه فضل الإبقاء على التعاون مجددا مع شركته "فنون مصر" وجدد التعاقد معهم للسنة الثالثة على التوالى، إيمانا منه بقيمة "الوفاء" مع هذه الشركة التى اعطته الفرصة ليكون واحدا من أهم نجوم الدراما فى مصر.





يشار إلى أن ياسر جلال خاض السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "رحيم"، وشارك فى بطولته محمد رياض، دنيا عبد العزيز، طارق عبد العزيز، الراقصة دينا، حسن حسنى، طونى ماهر، سارة الشامى، وأخرون، تأليف محمد إسماعيل أمين، إخراج محمد سلامة.