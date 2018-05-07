انقطاع الماء الصالح للشرب ابتداء من ليلة الخميس في ولايات تونس وبن عروس ونابل

أعلنت الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من ليلة الخميس في عدة مناطق من ولايات تونس وبن عروس ونابل والمتمثلة في:

- ولاية تونس: المناطق العليا بمنفلوري، الوردية، الكبارية، إبن سينا، سيدي فتح الله وجبل الجلود.

- ولاية بن عروس: الياسمينات، المدينة الجديدة، المروج 1، 2، 3، 4، 5، 6، نعسان، فوشانة، المحمدية، رادس، مقرين، الزهراء، حمام الأنف، بومهل، حمام الشط، برج السدرية، بن عروس، مرناق والرسالة.

- ولاية نابل: مدينة سليمان، فندق الجديد، التوتة، بلي المحطة وتركي.

وأكدت الشركة أن هذا الإنقطاع يأتي جراء تسجيل عطب طارئ على القناة الرئيسية قطر 1600 مم المزودة لجنوب تونس العاصمة والضاحية الجنوبية





على مستوى مفترق "بن دحة"، بالطريق الوطنية رقم 5 باتجاه باجة، والذي تسببت فيه مقاولة "بودخان" التي تقوم بأشغال لفائدة شركة شبكة الخطوط

الحديدية السريعة.





وأوضحت أنه سيتم الإعلام تباعا بتقدم الأشغال وتوقيت عودة التزويد بصفة طبيعية إثر تحديد أهمية وطبيعة العطب وشفط المياه وإخراج الجرافة العالقة بالموقع.



