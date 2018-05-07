توزر: نفوق 23 رأس من الأغنام لأحد المربين يرجح أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تشهدت ال24 ساعة الأخيرة نفوق 23 رأسا من أغنام تعود لأحد المربين في قرية الشباط من ولاية توزر يرجح أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت مستويات قياسية، الثلاثاء والاربعاء، حسب ما أفاد به (وات) صاحب القطيع محمد مسعي.





واضاف المسعي "أن القطيع تعرض الى ارتفاع ضغط الدم بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدا حسب تشخيص الطبيب البيطري الذي اوصى بضرورة صب المياه الباردة على القطيع والامتناع عن تقديم الأعلاف إليهم"

وبين ان أن حالة بقية القطيع تبدو جيدة غير انه من ضرورة الانتباه في الأيام القادمة التي ستشهد بدورها درجات حرارة مرتفعة على حد قوله.



