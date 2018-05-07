بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص عطلوا تنصيب المجلس البلدي المنتخب بالوردانين

أصدرت النيابة العمومية بالمنستير الاربعاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص من بينهم أحد جرحى الثورة تورطوا في منع تنصيب أعضاء المجلس البلدي المنتخب بالوردانين من ولاية المنستير.





وأفاد الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير فريد بن جحا لمراسلة(وات) بالجهة، أنه ستتم محاكمة هؤلاء الأشخاص يوم الأربعاء 11 جويلية الجاري أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.





وبعد أن مثل الأشخاص الثلاثة اليوم أمام النيابة العمومية، وقع ايقافهم والاحتفاظ بهم بالسجن المدني من أجل جرائم التهديد ومحاولة الإعتداء على موظف شبه عمومي وإحداث الهرج والتشويش، وهي جنح خطيرة تتراوح فيها العقوبات بين عام وخمس سنوات سجن، حسب فريد بن جحا.





وأشار ذات المصدر إلى أن وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 29 جوان 2018 حيث عمدت مجموعة من الأشخاص إلى الاعتصام أمام مقر بلدية الوردانين، واستعملت قوارير بلاستيكية معبأة بمادة البنزين لتهديد كلّ شخص بما في ذلك الأعضاء المنتخبين في حال الدخول إلى مقر بلدية الوردانين، ووقع رش أحد أعضاء المجلس البلدي المنتخب بالبنزين وقاموا بإحداث الهرج والتشويش.



