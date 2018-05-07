حسان الدوس وناصيف زيتون ولمين النهدي وامينة فاخت في الدورة 31 لمهرجان نابل الدولي

ستتميز الدورة 31 لمهرجان نابل الدولي بتقديم باقة متنوعة من العروض الكبرى التي تجمع بين المسرح والموسيقى سيؤثثها فنانون نجحوا فنيا وجماهيريا وفي مقدمتهم حسان الدوس في سهرة الافتتاح يوم 11 جويلية ولمين النهدي يوم 26 جويلية وناصيف زيتون يوم 28 جويلية وامينة فاخت يوم 9 اوت.





وقد كانت ابرز فقرات هذه الدورة، التي ستضم 19 عرضا، محور ندوة صحفية عقدتها هيئة المهرجان مساء الاربعاء بنابل.

وعبر رئيس اللجنة ورئيس جمعية التنشيط والمهرجانات بنابل منتصر قاسم عن ثقته بان العروض المبرمجة في اطار المهرجان الذي ينتظم تحت شعار "مهرجان نابل المهرجان اللي يفرحكم"، ستساهم دون شك في ادخال الفرحة والبهجة على اهالي نابل وضيوفها.





وبين ان هيئة المهرجان اختارت ان تنظم العروض الكبرى على غرار سهرة امينة فاخت وسهرة الفنان ناصيف زيتون وعرض الزيارة بملعب الرقب بنابل من اجل توفير الفرصة لحضور اكبر عدد ممكن من الجماهير.





ويتضمن برنامج العروض المسرحية بدوره مجموعة من العروض المتنوعة التي تنطلق يوم 16 جويلية بعرض "الدراغا" وعرض لوجيهة الجندوبي يوم 18 جويلية "مادام كنزا في اعتصام" وعرض "ما هوش موجود" لكريم الغربي يوم 20 جويلية بالاضافة الى برمجة عرض فركة صابون 2" يوم 22 جويلية وعرض لعمل " اللي يحسب وحدو" للمسرح الشاب بنابل يوم 24 جويلية.





وسيم في اطار العروض المسرحية كذلك برمجة عرض لمسرحية المكي وزكية للمين النهدي يوم 26 جويلية وعرض لامير التليلي "سلام موسيو" يوم 1 اوت ومسرحية "ملا عيلة" يوم 3 اوت بالاضافة الى عرض مسرحية "العيال رجعت" من مصر يوم 5 اوت فضلا عن عرض عمل "ميغالو على الركح" يوم 7 اوت لتختتم العروض المسرحية بعرض جعفر القاسمي " 3 في 1".





وتشمل العروض الموسيقية عرضا للفنانة هالة المالكي يوم 13 جويلية بالاضافة الى العرض الثاني للزيارة على ان يختتم المهرجان يوم 20 جويلية بعرض لنور شيبة.





واشار امين مال جمعية التنشيط والمهرجانات الى ان اسعار تذاكر الدخول ستتراوح بين 7 دنانير و25 دينار لاغلب العروض مبرزا ان ميزانية المهرجان كانت في حدود 500 الف دينار خصصت منها قرابة 416 الف دينار لاقتناء العروض. واشار الى ان الدعم الجهوي للمهرجان ما يزال ضعيفا وان دعم وزارة الثقافة رغم تطوره من 15 الى 50 الف دينار، ما يزال في حاجة الى مزيد التطوير لمساعدة المهرجان على تحقيق توازناته المالية.



