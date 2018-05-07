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أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور

الخميس 05/يوليه/2018 - 04:55 ص
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
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شيماء احمد
 
واصلت وزارة الثقافة لليوم الخامس الاحتفال بإفتتاح المركز الثقافي بطنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى تزامن افتتاحه مع الذكرى الخامسة لثورة ٣٠يونيو بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت أولى فقرات الحفل بعرض أوبريت لفرقة "أوبرا عربى" للمسرح الغنائى التابعة لقصر ثقافة الأنفوشى، حيث قدمت عروض غنائية ذات طابع وطنى من إخراج الموسيقى الفنان محمد مصطفى.

كما شاركت فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية بتقديم عدد من العروض الفنية التى تعكس التراث والبيئة المصرية وبخاصة التراث السكندرى .

ومن اهم التابلوهات الراقصة التى قدمتها الفرقة "عمار يا إسكندرية، غزل اسكندراني، التنورة، السمسمية، الحصان، حلاوة شمسنا، الصيادين، الزفة الاسكندرانى" تصميم وتدريب الفنان نصر الدين محمد.

شهد الحفل عدد كبير من القيادات الثقافية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمهور محافظة الغربية.
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
أوبرا عربي والزفة الاسكندارني يشعلان المسرح وسط تفاعل الجمهور
طباعة
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