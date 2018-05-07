اختتمت أول أمس الثلاثاء، فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو الجاري. وذلك بعد تأهل المنتخب الإنجليزي لدور الربع نهائي من البطولة بعد الفوز على كولومبيا بركلات الترجيح.

وفيما يلي يستعرض لكم " الفجر الرياضي" مواعيد مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم:

- أوروجواي × فرنسا: يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "نيجني نوفجورود".

- البرازيل × بلجيكا: يوم الجمعة المقبل والموافق 6 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كازان أرينا".

- السويد × انجلترا: يوم السبت المقبل والموافق 7 يوليو 2018، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "سامارا أرينا".

- كرواتيا × روسيا: يوم السبت المقبل والموافق 7 يوليو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "فيشت".