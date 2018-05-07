مدرب منتخب الرماية يحصل على رخصة التدريب A من الاتحاد الدولي

حصل أحمد سيف الدين، مدرب المنتخب الوطني للرماية مسدس، على رخصة التدريب A من الاتحاد الدولي للرماية ليصبح أول مدرب على مستوى العرب وإفريقيا يحصل على تلك الرخصة.

ونال سيف الدين الرخصة A بعدما أتم الدورة التدريبية الخاصة بها ليصبح واحدا من ضمن ٦ مدربين فقط على مستوى العالم يحصل على تلك الرخصة.

وحرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والافريقي للرماية وأعضاء اتحاد الرماية ومدربي المنتخبات المختلفة على تهنئة سيف الدين بعد اجتيازه الاختبار وحصوله على الرخصة رسميا، متمنين له التوفيق في خطواته التدريبية.

يذكر أن سيف الدين يقود منتخب الرماية للناشئين مسدس، والذي يؤدي نتائج مميزة خلال البطولات الأخيرة ونجح في قيادة الثنائي عمر كمال وحسين سامح، لاعبا المنتخب الوطني للرماية مسدس، لتحقيق الرقم التأهيلي للمشاركة في أولمبياد الشباب التي ستقام في بوينس آيرس، في سبتمبر المقبل.

وحطم الثنائي الرقم الشخصي لهم خلال مشاركتهما في أكبر مسابقات الاتحاد الدولي للرماية، حيث حصل عمر كمال على ٥٦٠ نقطة، فيما حصل حسين سامح على ٥٥١ نقطة.