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أحمد حلمي ومنى زكي يجتمعان في السينما من جديد

الخميس 05/يوليه/2018 - 03:17 ص
أحمد حلمي ومنى زكي يجتمعان في السينما من جديد
أحمد حلمي ومنى زكي
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الفجر الفني
 
يجتمع الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي في عملٍ سينمائي مجدداً، بعد آخر أفلامهما قبل 15 سنة. ويتردد أن العمل الجديد من كتابة عبد الرحيم كمال، إنتاج وليد صبري، وإخراج خالد مرعي، إلا أنه لم يتم الإستقرار على اسمه النهائي ولا على باقي أبطاله، أو موعد تصويره وعرضه حتى الآن.

يُذكر أن "حلمي وزكي" سبق لهما أن اجتمعا أيضاً بفيلمي "عمر" و"ليه خلتني أحبك" اللذين عُرِضا بالعام 2000، وكان آخر أفلامهما "سهر الليالي" في العام 2003 بعد زواجهما.
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