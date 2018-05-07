كل ما تريد أن تعرفه عن مساعدي جروس في جهاز الزمالك الجديد

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن تشكيل الجهاز المعاون له والذي يضم ثلاثة مساعدين.

ويضم الجهاز كل من:

بيير اندريه شورمان

المدرب المساعد، سويسري الجنسية ويمتلك شورمان سيرة ذاتية قوية، حيث سبق له العمل كمدير فني مع نيوشاتل وسيون في سويسرا.

قبل أن يعمل مع منتخبات الشباب والناشئين في الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٩ منها عامين كمدير فني لمنتخب الشباب السويسري.

بينما كانت محطته الأخيرة كمدير فني للمنتخب الأولمبي الجزائري حيث نجح في قيادته للتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٤.

كما سبق وأن ساهم شورمان في تتويج منتخب سويسرا تحت ١٧ عامآ بلقب اليورو ٢٠٠٢ للناشئين.

شيخ بوزيان:

بوديان بن عربية الملقب بـ"شيخ بوزيان" مخطط الأحمال الفرنسي من أصل جزائري، سبق وأن عمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي.

كما سبق لبوزيان العمل كمساعد في موناكو وستاد رين الفرنسيين بجانب العمل مع العديد من الأندية العربية مثل الوصل والطفرة وأم صلال بالإمارات والكويت الكويتي ومنتخب البحرين .

توماس جروتر

مدرب حراس المرمى السويسري الجنسية والذي يبلغ ٥١ عامآ، سبق له العمل كمدرب للحراس مع بازل السويسري، وكان جزء من الجهاز المعاون لجروس في هذه الفترة.

جروتر هو أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ بازل السويسري، حيث دافع عن ألوان الفريق العريق طوال ٩ مواسم وحتى اعتزاله موسم ١٩٩٧-١٩٩٨ .

ومن المنتظر أن ينضم المساعد الرابع بجهاز جروس للفريق في معسكر ألمانيا والمقرر انطلاقه يوم الأحد القادم استعدادا للموسم الجديد.