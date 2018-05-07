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محمد فاروق: على رونالدو أن يستمر مع ريال مدريد

الخميس 05/يوليه/2018 - 03:11 ص
محمد فاروق: على رونالدو أن يستمر مع ريال مدريد
رونالدو
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ريهام عبد المحسن
 

توقع محمد فاروق نجم الأهلي السابق وصول البرازيل وكرواتيا لنهائي كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا وشدد على أنه يجب على كريستيانو رونالدو استمراره مع ريال مدريد لموسمين على الأقل.

 

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "أتوقع وصول البرازيل وكرواتيا لنهائي كأس العالم".

 

واختتم فاروق تصريحاته قائلاً: "خروج رونالدو من ريال مدريد في الوقت الحالي صعب ويجب أن يستمر معهم لموسمين على الأقل".

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