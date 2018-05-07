جميلات تجاوزن الـ 50.. أكبرهن تبلغ 80 عامًا
الخميس 05/يوليه/2018 - 02:31 ص
الفجر الفني
رغم تجاوزهن عمر الـ 50 عامًا إلا إنهن يحتفظن بقدر عالى من الجمال، وكثير منهم لا يظهر عليه السن، نرصدهم في التقرير التالي..
*نجوى كرم
المطربة اللبنانية نجوى كرم تبلغ من العمر 52 عاما.. فهي من مواليد 26 فبراير 1966، وأصدرت أكثر من عشرين ألبوم غنائي على مدار مشوارها الفني كان أولها (يا حبايب) في عام 1989، وشاركت في لجنة تحكيم برنامج المواهب "Arab Got Talent".
*نوال الكويتية
المغنية نوال الكويتية تبلغ من العمر 52 عاما، من مواليد 18 نوفمبر 1966، وشاركت بالغناء بصوتها فقط في مهرجان الجنادرية الذي أقيم في عام 1998 وذلك بمناسبة مرور ستة وستين سنة على تأسيس المملكة العربية السعودية وكانت أول مرة تشارك امرأة.
*شيريهان
تبلغ من العمر 54 عاما ، من مواليد 6 ديسمبر 1964، وهي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس، وتميزت بالفوازير والأستعراضات ومن أشهر فوازيرها: (حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة)، بالإضافة للعديد من الأعمال السينمائية، واحتجبت عن العمل الفني منذ مطلع الألفية الجديدة بسبب إصابتها بسرطان الغدد اللعابية، ولكنها عادت في 2011 ومن المنتظر أن تقدم عمل فني جديد.
*ليلى علوي
من مواليد 4 يناير 1962 .. عمرها الآن 56 عاما، ممثلة مصرية لأب مصري وأم يونانية، بدأت حياتها الفنية في سن صغير مع أبلة فضيلة في الإذاعة وبرنامج ماما سميحة في التلفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.
*لطيفة
المطربة التونسية لطيفة من مواليد 14 فبراير 1962 .. تبلغ حاليا 56 عاما، ظهرت من خلال برنامج المسابقات "نادى المواهب" على التلفزيون التونسى عام 1978، انتقلت بعدها إلى القاهرة ليساندها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في بداية مسيرتها الفنية، تقدم أغانيها بلهجات مختلفة منها المصرى، التونسى، الخليجى، الليبي الجزائري واللبنانى، كما غنت باللغتين الفرنسية والانجليزية، شاركت في تجارب فنية قليلة، وفي عام 2016 دخلت عالم الدراما لأول مرة بمسلسل "كلمة سر".
*إلهام شاهين
من مواليد 3 يناير 1960 .. تبلغ من العمر الآن 58 عاما، وحصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، ولديها العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الشهيرة.
*دلال عبد العزيز
تبلغ من العمر 58 عاما من مواليد 17 يناير 1960، وهي ممثلة مصرية عملت في بدايتها مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية (أهلاً يا دكتور)، ولديها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.
*أنوشكا
من مواليد 22 يونيو 1960 ، تبلغ 58 عاما، مطربة وممثلة مصرية، ولدت لأب مصري وأم أرمينية، وبدأت مشوارها الغنائي عندما إشتركت في مسابقة نظمتها منظمة"الفيدوف" العالمية وتقدمت بأغنية فرنسية وفازت بالمركز الأول والتحقت بالجامعة الأمريكية قسم سكرتارية وإدارة أعمال، ولديها العديد من الأعمال الغنائية والفنية المتميزة.
*سميرة سعيد
تبلغ من العمر 59 عاما من مواليد يناير 1959، مطربة مغربية، بدأت الغناء وهي بعمر الثامنة عام 1967 من خلال مشاركتها ببرنامج مواهب في التلفزيون المغربي مع الملحن (عبدالنبي الجيراري) وسافرت إلى مصر في عام 1978، حيث تعاونت مع كبار الملحنين منهم (محمد الموجي، محمدسلطان، بليغ حمدي) لتصدر في فترة الثمانينات العديد من الألبومات الغنائية، سافرت إلى مصر في عام 1978، حيث تعاونت مع كبار الملحنين منهم (محمد الموجي، محمدسلطان، بليغ حمدي) لتصدر في فترة الثمانينات العديد من الألبومات الغنائية.
*ماجدة الرومي
من مواليد 13 ديسمبر 1957 .. تبلغ من العمر 61 عاما، وهي مطربة لبنانية ومن أشهر مطربي العرب،
ابنة الموسيقار الشهير في لبنان والعالم العربي حليم الرومي، تميزت بغناء القصائد الشعرية.
*يسرا
اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم من مواليد 10 مارس 1955 .. عمرها 63 عامًا، واكتشف موهبتها مدير التصوير عبد الحليم نصر ودخلت مجال الفن في أواخر السبعينات، اشترط والدها أن يكون مشرفا عليها في التمثيل، وصفعها بالقلم بعد أن قبلها "حسين فهمي" في أحد المشاهد، وتحدثت كثيرا عن دور المخرج يوسف شاهين في إعادة اكتشافها من خلال مجموعة من أهم أفلامه وهي "حدوتة مصرية، اسكندرية كمان وكمان".
*فيفي عبده
تبلغ من العمر 65 عاما ، من مواليد 26 أبريل 1953، بدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، ظهرت للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم (الرسالة) بدور الراقصة عام 1976، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.
ميرفت أمين
من مواليد 24 نوفمبر 1948 .. تبلغ من العمر 70 عاما، وحاصلة على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم لغة إنجليزية، بدأت حياتها الفنية من خلال مسرح الجامعة وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية (مطار الحب) مع الفنان عبدالمنعم مدبولي، ثم شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية,
*نبيلة عبيد
تبلغ من العمر 73 عاما من مواليد 21 يناير 1945، أحد نجمات الصف الأول في مصر حتى حقبة تسعينات من أبرز أعمالها (خطيب ماما، السيرك، العذراء والشعر الأبيض، الراقصة والطبال، الراقصة والسياسي، المرأة والساطور)، كما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية.
*نادية الجندي
من مواليد 24 مارس 1938 .. تبلغ من العمر 80 عاما، لقبت بلقب "نجمة الجماهير"، وأول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم (جميلة) عام 1959، واشتهرت بالعديد من الأعمال السينمائية أبرزها أعمال المخابرات مثل " مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل".