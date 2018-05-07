جميلات تجاوزن الـ 50.. أكبرهن تبلغ 80 عامًا

المطربة التونسية لطيفة من مواليد 14 فبراير 1962 .. تبلغ حاليا 56 عاما، ظهرت من خلال برنامج المسابقات "نادى المواهب" على التلفزيون التونسى عام 1978، انتقلت بعدها إلى القاهرة ليساندها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في بداية مسيرتها الفنية، تقدم أغانيها بلهجات مختلفة منها المصرى، التونسى، الخليجى، الليبي الجزائري واللبنانى، كما غنت باللغتين الفرنسية والانجليزية، شاركت في تجارب فنية قليلة، وفي عام 2016 دخلت عالم الدراما لأول مرة بمسلسل "كلمة سر".

بدأت مشوارها الغنائي عندما إشتركت في مسابقة نظمتها منظمة"الفيدوف" العالمية وتقدمت بأغنية فرنسية وفازت بالمركز الأول و

من مواليد 22 يونيو 1960 ، تبلغ 58 عاما، مطربة وممثلة مصرية، ولدت لأب مصري وأم أرمينية، و بدأت مشوارها الغنائي عندما إشتركت في مسابقة نظمتها منظمة"الفيدوف" العالمية وتقدمت بأغنية فرنسية وفازت بالمركز الأول و التحقت بالجامعة الأمريكية قسم سكرتارية وإدارة أعمال، ولديها العديد من الأعمال الغنائية والفنية المتميزة.

ممثلة مصرية عملت في بدايتها مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية (أهلاً يا دكتور)، و

تبلغ من العمر 58 عاما من مواليد 17 يناير 1960، وهي ممثلة مصرية عملت في بدايتها مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية (أهلاً يا دكتور)، و لديها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، و

من مواليد 3 يناير 1960 .. تبلغ من العمر الآن 58 عاما، و حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، و لديها العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الشهيرة.

*سميرة سعيد

تبلغ من العمر 59 عاما من مواليد يناير 1959، مطربة مغربية، بدأت الغناء وهي بعمر الثامنة عام 1967 من خلال مشاركتها ببرنامج مواهب في التلفزيون المغربي مع الملحن (عبدالنبي الجيراري) و سافرت إلى مصر في عام 1978، حيث تعاونت مع كبار الملحنين منهم (محمد الموجي، محمدسلطان، بليغ حمدي) لتصدر في فترة الثمانينات العديد من الألبومات الغنائية، سافرت إلى مصر في عام 1978، حيث تعاونت مع كبار الملحنين منهم (محمد الموجي، محمدسلطان، بليغ حمدي) لتصدر في فترة الثمانينات العديد من الألبومات الغنائية.



