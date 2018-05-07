مصرع سيدة عقب سقوطها من سطوح منزلها بالسنبلاوين



وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد عصام الدين رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين يفيد بمصرع سيدة بعزبة الطيارة.



وإنتلقت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث السنبلاوين وبالفحص تبين مصرع شيماء ا ا 22 سنة ربة منزل ومقيم عزبة الطيارة.



وبسؤال زوجها السيد ع ع 25 سنة بائع متجول مولود أبو داود السباخ مركز تمى الأمديد وحاليا مقيم عزبة الطيارة بندر السنبلاوين قرر سقوط زوجته من اعلى سطح المنزلة على سيخ حديدى أدى لإصابتها بجرح نافذ أودى بحياتها.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11542 لسنة 2018 جنح مركز شرطة السنبلاوين، وجارى العرض على النيابة العامة،فيما تكلف مباحث السنبلاوين من جهودها لكشف غموض وملابسات الحادث.







شهدت عزبة الطيارة التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، مصرع سيدة عقب سقوطها من أعلى سطح المنزل على سيخ حديد أودى بحياتها.