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نجم الزمالك السابق: رونالدو سيواصل تألقه في إيطاليا

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:55 ص
نجم الزمالك السابق: رونالدو سيواصل تألقه في إيطاليا
رونالدو
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ريهام عبد المحسن
 

صرح محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أنه إذا احترف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في يوفنتوس، فإنه سيواصل تألقه معه، كما أكد أن المدرب الأجنبي أفضل للمنتخب.

 

وقال أبو العلا في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " رونالدو حقق إنجازات في إنجلترا وإسبانيا ويرغب في اللعب في كل الدوريات القوية في العالم، كما يقال أن معدلات الأعمار في ريال مدريد ستتغير لذلك يسعى للرحيل وأعتقد أنه سيواصل تألقه في إيطاليا".

 

واختتم أبو العلا تصريحاته قائلاً: "أتمنى التعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب المنتخب وكوبر كان من مميزاته إصراره على رأيه على الرغم من خطؤه بإصراره على رأيه وقراراته".

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