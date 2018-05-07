أربع هزات أرضية تضرب بحيرة طبريا

سجل مرصد الزلازل الأردني، الليلة، أربع هزات أرضية ضربت بحيرة طبريا؛ الأولى بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 45ر10، والثانية بقوة 3 درجة عند الساعة 51ر10، والثالثة بقوة 4ر2 عند الساعة 8ر11، والرابعة بقوة 7ر2 عند الساعة 14ر11 مساء.





وقال مدير المرصد الدكتور محمود القريوتي، إن المملكة شهدت ما يعرف بعاصفة زلزالية، وكلها ضربت بحيرة طبريا على عمق 12 كيلومترا، وكانت محسوسة فى مناطق متعددة من المملكة؛ "عمان الجبيهة وسحاب ومناطق الزرقاء والرصيفة".



