تعليق وزير الخارجية على ما يعرف بـ"صفقة القرن" (فيديو)



وأضاف "شكري" في حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، الأربعاء، ويقدمه نشأت الديهي، أن جميع هذه المفاوضات تقوم على إيجاد حل لبناء الدولتين، ونرى أهمية إنهاء هذا الصراع لفتح آفاق الاستقرار لشعوب المنطقة.



وشدد وزير الخارجية، على حق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولته، وينعم بحقوقه في ظل الشرعية الدولية، وحان الوقت لإنهاء هذا الصراع.

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على حقيقة وجود ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، قائلا: "ما نسعى إليه هو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وهناك سلسلة طويلة من المفاوضات، وشعرية دولية متمثلة في مجلس الأمن، واتفاق أوسلو".