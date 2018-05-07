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تعليق وزير الخارجية على ما يعرف بـ"صفقة القرن" (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:56 ص
تعليق وزير الخارجية على ما يعرف بـصفقة القرن (فيديو)
وزير الخارجية
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نعيم يوسف
 
علق سامح شكري، وزير الخارجية، على حقيقة وجود ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، قائلا: "ما نسعى إليه هو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وهناك سلسلة طويلة من المفاوضات، وشعرية دولية متمثلة في مجلس الأمن، واتفاق أوسلو".

وأضاف "شكري" في حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، الأربعاء، ويقدمه نشأت الديهي، أن جميع هذه المفاوضات تقوم على إيجاد حل لبناء الدولتين، ونرى أهمية إنهاء هذا الصراع لفتح آفاق الاستقرار لشعوب المنطقة.

وشدد وزير الخارجية، على حق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولته، وينعم بحقوقه في ظل الشرعية الدولية، وحان الوقت لإنهاء هذا الصراع.
المزيد عن: وزير الخارجية صفقة القرن سامح شكري بالورقة والقلم
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