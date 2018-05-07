قطع الكهرباء عن 6 قرى ببني سويف لصيانة لوحة توزيع المحولات

أعلنت هندسة كهرباء مركز بني سويف، عن قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات، عن 6 قري بالمركز، وذلك بدًا من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهر الخميس، نظرًا لوجود أعمال صيانة بلوحة التوزيع بمحطة المحولات.



وأكدت هندسة الكهرباء، فى بيان إعلامي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القرى الـ6 هى: "شريف باشا ومنقريش وابوسليم ونعيم والكوم الاحمر ورياض باشا".

