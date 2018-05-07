خبير اقتصادي: "الرئيس طلع شاطر.. وركز على البنية التحتية"



وتابع "عبده" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه في وقت الرئيس أدرك أهمية وقوة البنية التحتية، وتم إنشاء 8 آلاف كيلو متر طرق، لم يتم إنشاء مثلها في مائة سنة مضت.



وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه تم إنشاء 13 مدينة جديدة، بالإضافة لمشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس، وميناء شرق بورسعيد، وهو واحد من أفضل 10 موانئ في العالم.

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: "إن الرئيس السيسي طلع شاطر، ركز على جذب المستثمرين، ولكن الأهم هو البنية التحتية"، مؤكدا أن مشروعات الطاقة والطرق والانترنت مهمة جدا للمستثمرين.