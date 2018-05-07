موعد مباراة فرنسا واوروجواي في المونديال

يستضيف ملعب "نيجني نوفجورود" مباراة فرنسا وأوروجواي، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

تنطلق صافرة لقاء فرنسا وأوروجواي يوم الجمعة المقبل والموافق ٦ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية، وتقام المواجهة على ملعب "نيجني نوفجورود".

يدخل منتخب فرنسا اللقاء بمعنويات مرتفعة حيث تغلب في مباراة دور الستة عشر على الأرجنتين بنتيجة ثقيلة ٤-٣ في مباراة شهدت تألق كبير من كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وبافارد الظهير الأيمن.

أما الأوروجواي فقد فازت على البرتغال بهدف نظيف سجله إدينسون كافاني في دور الستة عشر ويتميز هذا المنتخب بالروح الجماعية والحماس ومتكامل المراكز حيث يوجد فيه لاعبين مميزين مثل جودين وخيمينيز وسواريز.

تأهل منتخب أوروجواي لمرحلة خروج المغلوب بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد ٩ نقاط بينما احتلت فرنسا المركز الأول في المجموعة الثالثة وصعدت بصحبة الدنمارك للدور التالي.

جدير بالذكر فان الفائز من لقاء فرنسا وأوروجواي سيواجه المنتصر من مباراة البرازيل وبلجيكا في دور نصف نهائي كأس العالم.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة فرنسا وأوروجواي في دور الثمانية من بطولة كأس العالم عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" المشفرة بالإضافة إلى قناة "تي آر تي ١" التركية و "italia1" الإيطالية.

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث الحي والمباشر لمباريات كأس العالم وتغطية متميزة لمواجهة فرنسا والأوروجواي عبر موقع الفجر الرياضي.