فيديو قديم يضع توفيق عكاشة في موقف محرج بعد زواجه من حياة الدرديري

موجة من السخرية انطلقت مع تداول فيديو قديم للإعلامي توفيق عكاشة، وهو يتحدث عن المذيعة حياة الدرديري أثناء عملهما سوياً في قناة الفراعين التي يمتلكها.

توفيق عكاشة يكشف لجمهوره في الفيديو القديم عن محبته لحياة الدرديري وكيف إنه تمنى أن يتبناها وأن تعيش معه هو وزوجته، وأن زوجته نفسها هي من اقترحت هذا الأمر قائلة له بأنها كانت تتمنى أن يتبنيان حياة الدرديري، نظراً لشخصيتها المميزة وخلقها الرفيع، ولكن لأن التبني حرام فلن يستطيعا الإقدام على هذه الخطوة.

ومع إعلان توفيق عكاشة عن زواجه من حياة الدرديري، بدأ رواد مواقع التواصل في تداول المقطع القديم له وهو يتحدث عن زوجته الحالية بأنها مثل ابنته، ومن ثم انطلقت العبارات الساخرة بشدة من هذه المفارقة الغريبة، وهي أن توفيق عكاشة كان يرغب في معاملة حياة الدرديري كأبنة له ولكن لم يستطع فقام بالزواج منها!





توفيق عكاشة احتفل بزواجه من حياة الدرديري في أحد البواخر النيلية، في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء.





وحظيت حياة الدرديري بنقد لاذع بسبب فستان زفافها، الذي كان بسيط التصميم ولكن رغم ذلك بدا جريئاً وكاشفاً بشكل صريح عن منطقة الصدر، الأمر الذي أزعج البعض فور تداول صور الزفاف.