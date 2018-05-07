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أسعار الحديد اليوم في السوق والمصانع المصرية الخميس 5-7-2018

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:24 ص
أسعار الحديد اليوم في السوق والمصانع المصرية الخميس 5-7-2018
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شهد تداول الحديد المصري خلال الفترة الأخيرة منذ بداية الشهر الحالي أبريل بعض من الهدوء في الأسعار، وذلك بعد أن ارتفع سعر الحديد بصورة كبيرة خلال أواخر عام 2017 وبدايات العام الحالي 2018، نتيجة عدة عوامل أبرزها القرارات الصادرة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أواخر عام 2016، وكذلك رفع الدعم المقدم من قبل الحكومة المصرية على أسعار الكهرباء والوقود، كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تتضاعف أسعار الحديد للمستهلك عدة مرات خلال فترة زمنية قصيرة جدا.

في متابعة شاملة لأحدث الأسعار في مصر، نقدم لكم من خلال الجدول المرفق سعر حديد التسليح لعدد كبير من أشهر مصانع الحديد في السوق المصرية، مثل حديد عز والمصريين والجارحي وغيرها تصل إلى ما يزيد عن عشرون مصنع حديد، حيث يتم بيع وشراء الحديد على النحو التالي:-


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