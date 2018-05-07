مرتضى منصور يمنح "كهربا" فرصة أخيرة

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن جلسة جمعته أمس الأربعاء، باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأكد رئيس الزمالك، أنه منح اللاعب فرصة ليوم الأحد المقبل، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق، وذلك قبل السفر لمعسكر الإعداد الخارجي في المانيا.

من ناحية أخرى، عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعب، في معسكر الفريق في مدينة 6 اكتوبر، وأبلغ كهربا برغبته بالتواجد مع القلعة البيضاء.