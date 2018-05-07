خسوف للقمر ينتظر الشرق الأوسط هو الأطول في القرن

ستشهد مصر خسوف القمر الأطول في القرن على الإطلاق يوم 27 الجمعة في نهاية يوليو، وسيكون مرئياً في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وبعض الأجزاء من آسيا وأوروبا، وبالنسبة لإستراليا يصادف 28 يوليو، وتسمى الظاهرة بـ”قمر الدم” بسبب إتخاذه لوناً أحمرا متوهج.

وسيتمكن أكبر عدد من السكان حول العالم من رؤية خسوف القمر لعام 2018 وهو ما لم يكن متاحاً في الخسوف القمري لعام 2017، من ناحية أنه القمر سيكون في أقصى نقطة من الأرض خلال الخسوف ما تسمى ظاهرة الأوج، ما يجعله يتحرك ببطئ أكثر مما لو كان أقرب إلى الأرض.





في وقت سابق من هذا العام ، في 31 يناير ، شهدت أستراليا خسوف القمر الأزرق العملاق والتي لم يحدث في بعض أجزاء من العالم لأكثر من 150 عاما.



