خسوف للقمر ينتظر الشرق الأوسط هو الأطول في القرن
الخميس 05/يوليه/2018 - 02:20 ص
ستشهد مصر خسوف القمر الأطول في القرن على الإطلاق يوم 27 الجمعة في نهاية يوليو، وسيكون مرئياً في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وبعض الأجزاء من آسيا وأوروبا، وبالنسبة لإستراليا يصادف 28 يوليو، وتسمى الظاهرة بـ”قمر الدم” بسبب إتخاذه لوناً أحمرا متوهج.
وسيتمكن أكبر عدد من السكان حول العالم من رؤية خسوف القمر لعام 2018 وهو ما لم يكن متاحاً في الخسوف القمري لعام 2017، من ناحية أنه القمر سيكون في أقصى نقطة من الأرض خلال الخسوف ما تسمى ظاهرة الأوج، ما يجعله يتحرك ببطئ أكثر مما لو كان أقرب إلى الأرض.
في وقت سابق من هذا العام ، في 31 يناير ، شهدت أستراليا خسوف القمر الأزرق العملاق والتي لم يحدث في بعض أجزاء من العالم لأكثر من 150 عاما.
وقال أشرف تادرس رئيس قسم الفلك من المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن كسوفاً للشمس سيحدث يوم الجمعة 13 يوليو، والذي سيتاح مشاهدته فقط في المحيط الهادئ والمحيط الهندي وأجزاء من جنوب أستراليا، وفي جزء صغير جداً في القارة القطبية الجنوبية شمالاً. وأضاف” ان ظاهرة الخسوف الكلي للقمر ستدوم لمدة ساعتين إلا ربع في مصر، بعد أن يبدأ في 7:15 مساءً ويصل إلى قمته في الساعة 10 وثلث، وينتهي عند الساعة 13:30 يوم السبت في نفس الليلة عند مرور القمر بمدار الأرض يمنع أي ضوء من الشمس على سطح القمر، فيأخذ لونه الأحمر من ظل الأرض الذي يحجبه، وبالرغم بأن ظاهرة قمر الدم ليس مصطلحاً علمياً لكن تم إستخدامه في الآونة الأخيرة على نطاق واسع.