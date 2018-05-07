نقيب المحامين: نسعى لتوفير وحدات سكنية جديدة للأعضاء

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن إجراء محاولة مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات أخرى للمحامين، مؤكدًا أن النقابة حصلت على عدد كبير من الوحدات السكنية كاملة التشطيب مدعومة من الدولة، فتقدم لها 3500 محامٍ فقط، بعد الإعلان عنها في الصحف والنقابات الفرعية.



جاء هذا خلال كلمة ألقاها عاشور بفعاليات الحفل الختامي لمعهد محاماة أسيوط، أمس الأربعاء.

