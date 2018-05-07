السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال (صور)





احتفلت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بعيد استقلال الولايات المتحدة، والذي يتزامن مع الرابع من يوليو من كل عام.





وأبدى جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي، ترحيبه بالحضور، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في الخطى التي سطرتها نحو عالم يسوده العدل والسلام والإنسانية.





ويعتبر عيد الاستقلال هو ذكرى اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال الولايات المتحدة، في 4 يوليو من عام 1776، مُعلنةً استقلالها عن بريطانيا العظمى.