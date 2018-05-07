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"الفقي": بيان الحكومة مطمئن للمواطنين.. والمعاناة ستنتهي في عامين

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:49 ص
الفقي: بيان الحكومة مطمئن للمواطنين.. والمعاناة ستنتهي في عامين
فخري الفقي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن بيان الحكومة مطمئن للمواطنين، أنه خلال شهور قليلة سوف يشعر المواطنين بتحسن ملحوظ، هذا بالإضافة إلى أن هذه المعاناة ستنتهي خلال عامين.

وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة ستدفع بالمزيد من السلع في الأسواق، وتقوم بتوفيرها للمواطنين، بالإضافة لخدمات المرور والطرق.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تريد زيادة نسبة الاستثمار من قيمة الناتج المحلي إلى 25% بدلا من 18%، مؤكدا أن هذا الأمر "هيخلي الاقتصاد ينطق"، وسيؤدي إلى نمو بنسبة 8%.
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