كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل وعقوبة التأخير عن التجديد

وأعلنت وزارة الداخلية ضرورة تجديد البيانات الخاصة بالبطاقة الشخصية لكافة المواطنين، وذلك عن الأشخاص الذين تغيرت بياناتهم مثل تغير العنوان، تغير الحالة الاجتماعية، مثل الزواج أو الطلاب، تجديد الشهادة العلمية، والحد الأقصى لتجديد البطاقة هو ثلاثة أشهر.





وشددت الوزارة على دفع الغرامة منعًا للغش والتلاعب بالبيانات، والحد من العمليات الإرهابية، واستغلال بعض الأشخاص عدم التعرف على المكان، أو التدليس، أو محالات والسرقة.





ويمكن للبعض النصب أو القيام بأي أعمال ببطاقة شخص ما في حالة فقدانها وعدم الإبلاغ عن فقدان البطاقة.

وأخيرًا وليس أخرًا تحاول الوزارة توفير الأمن والآمان للمواطنين وعدم تفشى الإرهاب والسرقات في المجتمع.





خطوات استخراج البطاقة الشخصية .الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية على https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9 . الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومى. . اختيار نوع البطاقة التي سيتم استخراجها “تجديد ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات”. . كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان. . التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.





غرامات عدم تجديد البطاقة الشخصية 100 جنيه : سببها التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ 16 سنة و6 شهور، ويتم دفعها عند عمل البطاقة الشخصية الأولى. 100 جنيه : سببها الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها. 50 جنيه : سببها عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار. 50 جنيه : سببها عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن. 50 جنيه : سببها عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة. تكون فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مستثنين من الغرامات السابقة واستثنى القطاع ذوى الاحتياجات الخاصة المثبته بتحقيق الشخصية.



وسوف نعرض عليكم الآن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي المميكنة لأول مرة



إحضار استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي.

يجب إحضار بطاقة تحقيق الشخصية سواء العائلة أو الشخصية، أو جواز سفر، وذلك لإثبات هوية شخصية الفرد.

يجب إحضار صورة ضوئية من شهادة الميلاد.

بالنسبة للمتزوجين، إحضار صورة لوثيقة الزواج.

لأصحاب المهن النقابية، يجبب اعتماد المهنة الخاصة به.

للعاملين في القطاع الخاص يجب تقديم خطاب التأمينات من الجهة المختصة.

لأصحاب النشاط التجاري يجب إحضار صورة ضوئية من السجل التجاري.

يجب إحضار صورة من المؤهل الدراسي، ولكن بعد الإطلاع عليه.

