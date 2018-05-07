حمودة: لن نسمح بالإهانات المتكررة ضد "آل الشيخ عبر مواقع التواصل

شدد محمد حمودة المحامي الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، على أن أي نادٍ يفكر في عدم المشاركة في البطولة العربية سيتم فرض عقوبات مالية عليه.

وقال محام آل الشيخ في مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "إذا انسحب النادي الأهلي من البطولة العربية، فستوقع عليه غرامة الانسحاب من البطولة وهي 2 مليون دولار".

وشدد بقوله: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي تجاوز ضد موكلي السيد تركي آل الشيخ".

وواصل: "لن نسمح بالإهانات المتكررة لتركي أل الشيخ عبر مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي".

وتابع: "سأجتهد حتى يكون الإحترام هو أسلوب المصريين على السوشيال ميديا مهما طال الوقت".

وأتم: "كنا نتمنى ألا يكون رد فعل النادي الأهلي نحو مبادرة آل الشيخ هكذا".