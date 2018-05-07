استئصال ورم ببطن مريض يصل وزنه إلى 35 كيلو جرام

قال الدكتور عبدالله محمود العبيدي مدير عام مستشفيات أسوان الجامعي إنه تم إجراء استكشاف بالبطن لمريض يبلغ عمره 60 عاما به ورم بالبطن يصل وزنه حوالى 35 كيلو جرام، و يرجع التاريخ المرضى للمريض إلى نحو عام حيث كان يعاني من تضخم تدريجي بالبطن، مما أدى مؤخرًا إلى شبه إعاقة للحركة الطبيعية وتقوس بالظهر أثناء الحركة.





وتم مناظرة المريض منذ أسبوعين وعمل الفحوصات المعملية والاشعات اللازمة والتى أوضحت وجود ورم ضخم خلف الغشاء البريتونى ملاصق لشريان الاورطى والوريد الاجوف السفلي وممتد من الحجاب الحاجز بأعلى البطن حتى تجويف الحوض باسفل البطن امتدادا إلى كيس الصفن من الجهة اليسرى ومحيطا بالاوعية الدموية الرئيسية للطرف السفلى الأيسر. وتم حجز المريض بوحدة جراحة الأورام بمستشفى الجامعة والتى يشرف عليها ا.د. منصور كباش وتم عمل التحضيرات اللازمة.





وتم استئصال الورم بالكامل بعد فصله من الأوعية الدموية خلف الغشاء البريتونى وفصله من الكلية اليسرى والحالب الأيسر وفصله من جسم البنكرياس ومن الأوعية الدموية بالحوض مع الجزء الممتد إلى كيس الصفن وايضا استئصال القولون النازل المخترق بالورم مع عمل وصلة أولية للقولون دون تحويل مجرى البراز.





واستغرقت الجراحة حوالى خمس ساعات وكانت افاقة المريض من التخدير طبيعية وتم نقله إلى غرفته بوحدة جراحة الأورام بمستشفى أسوان الجامعى. ومن المعروف طبيا أن الجراحة هى العلاج الرئيسى للأورام السرطانية خلف الغشاء البريتونى وفي معظم الحالات لا يحتاج المريض إلى علاج كيماوي أو اشعاعى ويحتاج فقط إلى المتابعة بصفة منتظمة.





واجريت العملية الدقيقة بواسطة فريق طبي كامل مكون من كلا من: دكتور أنور الشناوي مدرس جراحه الأورام ، طبيب خالد عابدين مدرس مساعد جراحه الأورام ، طبيب مقيم احمد حمدي نائب بقسم جراحه الأورام ، طبيب مقيم مصطفى النمر نائب بقسم جراحه الأورام وتم تخدير الحالة تحت إشراف دكتور هدي فهمي مدرس التخدير طبيب مقيم إيمان صبحي نائب بقسم التخدير.



