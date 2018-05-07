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محمد حمودة: أزماتنا مع الأهلي ليست مع الكيان وإنما مع مجلس الخطيب

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:55 ص
محمد حمودة: أزماتنا مع الأهلي ليست مع الكيان وإنما مع مجلس الخطيب
محمود الخطيب
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عمر عبد العزيز
 

كشف محمد حمودة المحامي الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، أنه كان على علم بأن النادي الأهلي لن يتجاوب أو يظهر ترحيبًا بمبادرة آل شيخ لتحسين العلاقات بينهما.

 

وقال حمودة في مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "أنا وتركي آل الشيخ نحب النادي الأهلي جداً ومشكلتنا ليست مع الكيان وجماهيره، بل مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب".

 

وواصل: "سنوقف الكتائب الإليكترونية التي تهاجمنا باستمرار، والتي يقف ورائها مسؤولي النادي الأهلي".

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