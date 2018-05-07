أماكن بيع اللحوم والدواجن بمنافذ وزارة التموين بعد خفض أسعارها

تعد اللحوم من السلع الغذائية غالية السعر، ولهذا السبب قد لا يستطيع الكثيرين شراء اللحوم الحمراء ويتجهون لشراء اللحوم البيضاء أو الأسماك نظرا لسعرها الرخيص مقارنة باللحوم، وفي إطار سعي الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، فقد قامت وزارة التموين بطرح كميات من اللحوم المجمدة والدواجن في المنافذ التابعة لها.





وجاءت أسعار اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة لوزارة التموين كما يلي:

اللحوم المجمدة: 45 جنيه بدلا من 52 جنيه.

اللحوم الطازجة السودانية: 85 جنيه.

الدواجن المجمدة: 30 جنيه.

عناوين منافذ بيع اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن التابعة لوزارة التموين

وإليكم بيان بمنافذ وزارة التموين التي تبيع اللحوم والدواجن بأسعار رخيصة نوعا ما:





1- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بمنافذ شركة الأهرام الاستهلاكية بمحافظتى القاهرة والجيزة.





2- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بمنافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمنافذ الشركة بمحافظة القاهرة.





3- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بمنافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الاسكندرية.





4- طرح اللحوم والدواجن المجمدة بمنافذ الشركة المصرية للحوم بمنافذ الشركة بالقاهرة.





5- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بمنافذ فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظات الوجه البحرى.





6- طرح اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن المجمدة بمنافذ الشركة المصرية للجملة بمحافظات الوجه القبلى.





7- توفيير منتجات اللحوم والدواجن المجمدة من خلال سيارات” تحيا مصر” المتنقلة لشباب الخريجين.





8- توفير منتجات اللحوم والدواجن من خلال السيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة فى الميادين العامة.

9 – توفير اللحوم والدواجن المجمدة بفروع مشروع جمعيتى لشباب الخريجيين بمختلف المحافظات.



