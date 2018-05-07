محام "آل الشيخ" يفجر مفاجأة مدوية عن أزمة شركة صلة والأهلي

علق محمد حمودة المحامي الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، على المبادرة التي تقدم بها تركي آل الشيخ لإصلاح العلاقات بينه وبين النادي الأهلي.

وقال محامي آل الشيخ في مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "الأسلوب الغير إيجابي الذي أظهره النادي الأهلي تجاه مبادرة تركي آل الشيخ ستجعله يستمر في قضاياه المرفوعة ضد النادي ومسؤوليه".

وأضاف: "شركة صلة الرياضية ستنسحب من رعاية النادي الأهلي ولن تدفع 500 مليون جنية حق الرعاية".

وواصل: "بث مباريات النادي الأهلي على قناة أون سبورت وقيمتها 400 مليون جنيه، لم يتم التوقيع علي عقده حتي الآن، وسيتم إلغائه".