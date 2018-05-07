ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. حمودة: صلة ستنسحب من رعاية الأهلي ولن تدفع 500 مليون جنيه

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:22 ص
عاجل.. حمودة: صلة ستنسحب من رعاية الأهلي ولن تدفع 500 مليون جنيه
مع شوبير
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أكد محمد حمودة المحامي الخاص بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، أن آل الشيخ تقدم بمبادرة كريمة لإصلاح العلاقات بينه وبين النادي الأهلي.

 

وقال محامي آل الشيخ في مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "الأسلوب الغير إيجابي الذي أظهره النادي الأهلي تجاه مبادرة تركي آل الشيخ ستجعله يستمر في قضاياه المرفوعة ضد النادي ومسؤوليه".

 

وأضاف: "شركة صلة الرياضية ستنسحب من رعاية النادي الأهلي ولن تدفع 500 مليون جنية حق الرعاية".

 

وواصل: "بث مباريات النادي الأهلي على قناة أون سبورت وقيمتها 400 مليون جنيه، لم يتم التوقيع علي عقده حتي الآن، وسيتم إلغائه".

المزيد عن: محمد حمودة عاجل شركة صلة رياضة تركي آل الشيخ الأهلي الأخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 2:30:03 AM