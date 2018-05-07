10 معلومات عن تاليدا تامر أول عارضة أزياء سعودية تصل للعالمية
الخميس 05/يوليه/2018 - 01:36 ص
الفجر الفني
وصلت عارضة الأزياء السعودية تاليدا تامر للعالمية بمشاركتها في أسبوع الموضة بباريس وهي أول عارضة سعودية تلفت الأنظار إليها بذلك وبهذه المناسبة ننشر عد من المعلومات عنها..
10عمرها 18 سنة فقط
9-والدها سعودي ووالدتها إيطالية
8-دخلت عالم الأزياء خلفاً لوالدتها كرستينا تامر
7-والد تاليدا تامر من أشهر رجال الأعمال في مجال مستحضرات التجميل
6-اقتحمت عالم الأزياء كأول عارضة أزياء سعودية
5-أول عارضة أزياء سعودية تتهافت عليها عروض الماركات العالمية
4-كانت تشجع المنتخب السعودي في كأس العالم
3-أول عارضة أزياء سعودية تتمتع بجمال فريد وتتميز بطول قامتها وتخطف الأنظار بجمالها وجاذبيتها وتعد عنوانًا للأناقة
2-أول عارضة أزياء سعودية تعرض لأشهر الماركات وتقتحم منصات العرض
1-أول عارضة أزياء سعودية تقتحم مجال الأزياء في باريس وتعشق البرازيلية جيزيل
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