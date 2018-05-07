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البرلمان يقر يفرض عقوبة 100 ألف كغرامة على كل شخص يقدم على هذا الفعل

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:42 ص
البرلمان يقر يفرض عقوبة 100 ألف كغرامة على كل شخص يقدم على هذا الفعل
البرلمان - ارشيفية
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أقرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، والتي تحدد عقوبة من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.

وتنص المادة الثامنة، بعد اتفاق اللجنة عليها على الآتي:  “مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود”.

هذا وأكدت اللجنة أنه يجب مراعاة تطبيق التدرج في العقوبة، مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
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