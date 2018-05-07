البرلمان يقر يفرض عقوبة 100 ألف كغرامة على كل شخص يقدم على هذا الفعل

أقرت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، والتي تحدد عقوبة من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص.





وتنص المادة الثامنة، بعد اتفاق اللجنة عليها على الآتي: “مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود”.



