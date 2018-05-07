تعرف على موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

أعلن رئيس الوزراء فتح باب التقديم للمواليد الجديد من خلال منظومة الدعم بداية من يوم 1 يوليو وحتى 1 أكتوبر القادم، وتحويل الدعم من الفئات الغير مستحقة وحتى الفئات التي تستحق الدعم.

وأكدت وزارة التموين، أن إضافة المواليد الجديدة إلى بطاقات التموين، وأن قاعدة البيانات الجديدة سوف يتم البدء فيها بداية من العام الجديد القادم، على أن يتم اعتماد القرار بشكل رسمي اعتبارًا من يناير المُقبل وذلك بعد إعلان الوزير ومجلس النواب بداية المرحلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمة وتطوريها.





وتعمل الوزارة دائمًا تعمل بشكل استمراري على توصيل الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين، وذلك عن السلع التموينية، والخبز، ولكن هناك عدة من الإجراءات التي يجب إكمالها حتى تكتمل المنظومة، وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تحديث البيانات تمهيدًا لإعداد قاعدة جديدة أقوى وموجدة، حتى تتمكن الدولة من معرفة الفئات المستحقة من الفئات الأخرى التي لا تستحق الدعم، وتمكينها من إيصال الدعم لمستحقيه.





وفي سياق متصل أكدت الحكومة على أنها دائمًا تعمل على توفير السلع بشكل مستمر للمواطنين في السوق بأسعار تتناسب مع الحالة الاقتصادية مراعاة لمحدودي الدخل، وتحاول بشتى الطرق للتحكم في أسعار السلع، منعًا للتلاعب والغش والسرقات التي تحدث من التجار، وحل مشكلات المواطنين.