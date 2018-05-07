تعرف على أخبار توقعات حالة الطقس في مصر اليوم الخميس

تستعرض "الفجر" أخبار الطقس في مصر اليوم الخميس الموافق 5 يوليو 2018.

حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وتشهد العاصمة المصرية القاهرة اليوم طقس صيفي حار، وترتفع خلاله درجة الحرارة المتوقعة اليوم عن أمس، حيث تبلغ درجة الحرارة في القاهرة اليوم المتوقعة العظمي 37 مئوية أثناء فترة النهار، تقل بشكل ملحوظ خلال فترة المساء بنسبة 12 درجات مئوية عن درجة الحرارة العظمي لتكون في فترة الليل 25 درجة مئوية، وبذلك تكون درجة الحرارة اليوم في محافظة القاهرة في غير معدلها السنوي الطبيعي.





